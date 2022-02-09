2021 року українці ввезли понад 600 тис. легкових авто. Це рекорд для України, і тепер стало відомо, з яких країн найчастіше приганяли транспорт.

Так, експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, що у 2021 році з Європи привезли 397 тис. авто з пробігом, з країн Америки – 163 тис. авто, а з інших країн – 44 тис. авто.

Якщо розглядати окремі країни, то на першому місці США – у 2021 році звідти ввезли 158 тис. легковиків. Друге місце за нашим сусідом – із Польщі привезли 123 тис. авто. Це особливо зручно для українців – сусідство позитивно позначається на вартості та термінах доставлення транспорту. Замикає трійку лідерів Німеччина – 76 тис. вживаних авто. Українці дуже люблять німецький транспорт, особливо Volkswagen за моделі Golf та Passat.

До лідерів максимально наблизилася Естонія – 72 тисячі ввезених легковиків в Україну. Вторинні ринки інших країн мало цікавили українців.

У 2022 році популярність уживаних авто продовжує зростати – у січні такого транспорту купили на 25% більше, ніж роком раніше. Найбільше закуповували бензинові легковики. Найпопулярніші моделі – Renault Megane, Volkswagen Golf та Volkswagen Passat. Втім, розмитнити транспорт за пільговою ставкою вже не вдасться — льготи для власників євроблях скінчилися 8 лютого.