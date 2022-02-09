В 2021 году украинцы ввезли более 600 тыс. подержанных легковых авто. Это рекорд для Украины, и теперь стало известно, из каких стран пригоняли транспорт чаще всего.

Так, эксперты из Института исследований авторынка выяснили, что в 2021 году из Европы привезли 397 тыс. авто с пробегом, из стран Америки — 163 тыс. авто, а из других стран — 44 тыс. авто.

Если рассматривать отдельные страны, то на первом месте США — в 2021 году оттуда ввезли 158 тыс. легковушек. Второе место за нашим соседом — из Польши привезли 123 тыс. авто. Это особенно удобно для украинцев — соседство позитивно сказывается на стоимости и сроках доставки транспорта. Замыкает тройку лидеров Германия — 76 тыс. подержанных авто. Украинцы очень любят немецкий транспорт, особенно Volkswagen за модели Golf и Passat.

К лидерам максимально приблизилась Эстония — 72 тысячи ввезенных легковушек в Украину. Вторичные рынки остальных стран мало интересовали украинцев.

В 2022 году популярность подержанных авто продолжает расти — в январе такого транспорта купили на 25% больше, чем годом ранее. Больше всего закупали бензиновые легковушки. Самые популярные модели — Renault Megane, Volkswagen Golf и Volkswagen Passat. Впрочем, растаможить транспорт по льготной ставке уже не получится — поблажки для владельцев евроблях закончились 8 февраля.