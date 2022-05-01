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Не скасувати, а продовжити. Як подолати черги на кордонах через нульове розмитнення авто

1 Травня 2022, 10:55
Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV
Не скасувати, а продовжити. Як подолати черги на кордонах через нульове розмитнення авто
Джерело: Depositphotos

Через довжелезні черги на кордоні, які виникли після запровадження нульового розмитнення автівок для всіх громадян, Верховна Рада вже готується скасувати своє рішення і повернути необхідність сплати податків під час ввезення автомобіля з-за кордону.

Бо охочі задарма завезти автівки фактично заблокували усі пункти пропуску. Волонтери з гуманітарними вантажами чи спорядженням для бійців вимушені цілодобово простоювати в чергах.

Поки остаточного рішення ще немає. Однак автомобільні експерти кажуть, норму треба не скасовувати, а навпаки продовжити. Саме так можна подолати черги.

Станіслав Бучацький, співзасновник Інституту досліджень авторинку, порівнює цифри: від початку дії закону про нульове розмитнення в Україну було завезено приблизно 30 тис. авто. За аналогічний період у квітні 2021-го – близько 40 тис. машин. Чому тоді на кордонах такі черги? Станіслав переконаний, процес, ймовірно, гальмує митниця.

– Можливо, проблема не в тих людях, які купили авто і мають потребу, а, наприклад, в забюрократизованості митниці, небажанні посадових осіб виконувати свої обов’язки. Дійсно, у такий час треба забезпечити першочергове оформлення гуманітарних вантажів, армії, але це не означає, що потрібно заборонити все інше, – наголошує Бучацький.

Експерт впевнений, замість 40 хвилин, які митниця витрачає на оформлення одного  авто за спрощеною процедурою, на кордоні все можна робити за 5 хвилин. А далі продовжувати оформлення вже на території України, адже ніхто не скасовував, наприклад, експертний огляд у сервісному центрі МВС під час реєстрації авто.

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Крім того, черги на кордоні утворюються через те, що люди не розуміють, до якого моменту діятиме пільгове розмитнення. Хочуть встигнути безкоштовно завезти авто, тож і створюють додатковий ажіотаж.

– Потрібно відв’язати нульове розмитнення від воєнного стану, натомість прописати чітку календарну дату, яка дасть можливість людям і бізнесу щось планувати і розуміти. Якщо людина буде знати, що в неї є час, умовно до кінця року, привезти цю машину, вона не буде старатися зробити це наступного тижня, боячись, що скоро безкоштовне розмитнення скасують, – наголошує Станіслав Бучацький.

Автомобільний експерт певен, гуманітарним та військовим вантажам, безумовно, потрібно надавати пріоритет під час перетину кордону. Крім того, потрібно обмежити ввезення елітних автівок за пільговим режимом.

– Потрібно взагалі вилучити з пільгового розмитнення елітні автомобілі. Я вважаю, якщо людина знайшла 100 тис. на автівку в такий час, має і 20 тис., щоб заплатити за розмитнення. Якщо залишати нульове розмитнення на триваліший час, можливо, треба подумати про єдиний внесок на потреби армії, який би сплачували під час розмитнення автомобіля. Я говорю про доступну суму, не тисячі доларів, а, можливо, кілька сотень євро, – підсумовує експерт.

За словами Бучацького, 90% розмитнених авто за новим законом досить бюджетні – вартістю до $10 тис.

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