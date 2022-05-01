Не скасувати, а продовжити. Як подолати черги на кордонах через нульове розмитнення авто

Через довжелезні черги на кордоні, які виникли після запровадження нульового розмитнення автівок для всіх громадян, Верховна Рада вже готується скасувати своє рішення і повернути необхідність сплати податків під час ввезення автомобіля з-за кордону.

Бо охочі задарма завезти автівки фактично заблокували усі пункти пропуску. Волонтери з гуманітарними вантажами чи спорядженням для бійців вимушені цілодобово простоювати в чергах.

Поки остаточного рішення ще немає. Однак автомобільні експерти кажуть, норму треба не скасовувати, а навпаки продовжити. Саме так можна подолати черги.

Станіслав Бучацький, співзасновник Інституту досліджень авторинку, порівнює цифри: від початку дії закону про нульове розмитнення в Україну було завезено приблизно 30 тис. авто. За аналогічний період у квітні 2021-го – близько 40 тис. машин. Чому тоді на кордонах такі черги? Станіслав переконаний, процес, ймовірно, гальмує митниця.

– Можливо, проблема не в тих людях, які купили авто і мають потребу, а, наприклад, в забюрократизованості митниці, небажанні посадових осіб виконувати свої обов’язки. Дійсно, у такий час треба забезпечити першочергове оформлення гуманітарних вантажів, армії, але це не означає, що потрібно заборонити все інше, – наголошує Бучацький.

Експерт впевнений, замість 40 хвилин, які митниця витрачає на оформлення одного авто за спрощеною процедурою, на кордоні все можна робити за 5 хвилин. А далі продовжувати оформлення вже на території України, адже ніхто не скасовував, наприклад, експертний огляд у сервісному центрі МВС під час реєстрації авто.

Крім того, черги на кордоні утворюються через те, що люди не розуміють, до якого моменту діятиме пільгове розмитнення. Хочуть встигнути безкоштовно завезти авто, тож і створюють додатковий ажіотаж.

– Потрібно відв’язати нульове розмитнення від воєнного стану, натомість прописати чітку календарну дату, яка дасть можливість людям і бізнесу щось планувати і розуміти. Якщо людина буде знати, що в неї є час, умовно до кінця року, привезти цю машину, вона не буде старатися зробити це наступного тижня, боячись, що скоро безкоштовне розмитнення скасують, – наголошує Станіслав Бучацький.

Автомобільний експерт певен, гуманітарним та військовим вантажам, безумовно, потрібно надавати пріоритет під час перетину кордону. Крім того, потрібно обмежити ввезення елітних автівок за пільговим режимом.

– Потрібно взагалі вилучити з пільгового розмитнення елітні автомобілі. Я вважаю, якщо людина знайшла 100 тис. на автівку в такий час, має і 20 тис., щоб заплатити за розмитнення. Якщо залишати нульове розмитнення на триваліший час, можливо, треба подумати про єдиний внесок на потреби армії, який би сплачували під час розмитнення автомобіля. Я говорю про доступну суму, не тисячі доларів, а, можливо, кілька сотень євро, – підсумовує експерт.

За словами Бучацького, 90% розмитнених авто за новим законом досить бюджетні – вартістю до $10 тис.