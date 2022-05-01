Не отменить, а продолжить. Как преодолеть очереди на границах из-за нулевой растаможки авто

Из-за длиннющих очередей на границе, возникших после введения нулевого растаможивания автомобилей для всех граждан, Верховная Рада уже готовится отменить свое решение и вернуть необходимость уплаты налогов при ввозе автомобиля из-за границы.

Потому что желающие даром завезти авто фактически заблокировали все пункты пропуска. Волонтеры с гуманитарными грузами или снаряжением для бойцов вынуждены круглосуточно простаивать в очередях.

Пока окончательного решения еще нет. Однако автомобильные эксперты говорят, норму нужно не отменять, а наоборот продлить. Именно так можно преодолеть очереди.

Станислав Бучацкий, соучредитель Института исследований авторынка, сравнивает цифры: с начала действия закона о нулевом растаможивании в Украину было завезено около 30 тыс. авто. За аналогичный период в апреле 2021-го – около 40 тыс. машин. Почему тогда на границах такие очереди? Станислав убежден, что процесс, вероятно, тормозит таможня.

– Возможно, проблема не в тех людях, которые купили авто и нуждаются, а, например, в забюрократизированности таможни, нежелании должностных лиц выполнять свои обязанности. Действительно, в это время нужно обеспечить первоочередное оформление гуманитарных грузов, грузов для армии, но это не значит, что нужно запретить все остальное, – отмечает Бучацкий.

Эксперт уверен, что вместо 40 минут, которые таможня тратит на оформление одного авто по упрощенной процедуре, на границе все можно делать за 5 минут. А дальше продолжать оформление уже на территории Украины, ведь никто не отменял, например, экспертное освидетельствование в сервисном центре МВД при регистрации авто.

Кроме того, очереди на границе образуются из-за того, что люди не понимают, до какого момента будет действовать льготное растаможивание. Хотят успеть бесплатно завезти авто, поэтому создают дополнительный ажиотаж.

– Нужно отвязать нулевое растаможивание от военного положения, прописать четкую календарную дату, которая позволит людям и бизнесу что-то планировать и понимать. Если человек будет знать, что у него есть время, условно до конца года, привезти эту машину, он не будет стараться сделать это на следующей неделе, боясь, что скоро бесплатное растаможивание будет отменено, – отмечает Станислав Бучацкий.

Автомобильный эксперт уверен, что гуманитарным и военным грузам, безусловно, нужно предоставлять приоритет при пересечении границы. Кроме того, нужно ограничить ввоз элитных автомобилей по льготному режиму.

– Нужно вообще исключить из льготного растаможивания элитные автомобили. Я считаю, если человек нашел 100 тыс. на машину в такое время, есть и 20 тыс., чтобы заплатить за растаможку. Если оставлять нулевое растаможивание на более длительное время, возможно, нужно подумать о едином взносе на нужды армии, который платили бы при растаможке автомобиля. Я говорю о доступной сумме, не тысячи долларов, а, возможно, несколько сотен евро, – заключает эксперт.

По словам Бучацкого, 90% растаможенных автомобилей по новому закону достаточно бюджетные – стоимостью до $10 тыс.