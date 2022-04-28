Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чому закон про нульове мито на ввезені автомобілі з Європи скасують. Також він повідав про ціни на газ наступного опалювального сезону.

Гетманцев зазначив, що ні гуманітарної допомоги, ні тих автомобілів, що ввозяться для наших воїнів, зміни не зачеплять. Вони проходитимуть через митницю без сплати будь-яких податків та в прискореному режимі. Для них існують спеціальні декларації та листи від військових частин, тож перевірити буде легко.

– Спочатку планувалося оновити парк тих автомобілів, які постраждали через бої. На сьогодні в Україну завезено понад 20 тис. авто. Можна констатувати, що парк оновлено. Ба більше, на сьогодні таке рішення більше шкодить, ніж приносить користь… Все це перетворилося на великий бізнес, – наголосив Гетманцев.

В ефірі національного телемарафону торкнулося питання та ціни газу на наступний опалювальний сезон. Гетманцев заспокоїв – ціни будуть стабільними та суттєво не зміняться.

– На сьогодні ми маємо послідовну політику уряду, спрямовану на накопичення газу в підземних газових сховищах, ми маємо заборону на експорт газу, видобутого в Україні… З іншого боку, ми розуміємо, що частину тарифу уряд компенсує за рахунок тих джерел, які є в бюджеті, – зазначив він.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть скасувати нульове розмитнення авто. Нагадаємо, наприкінці квітня з’явився проект закону, який може скасувати дію закону щодо запровадження пільгової системи розмитнення ввезеного транспорту.

Фото: Данило Гетманцев