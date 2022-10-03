Электрокары продолжают вытеснять дизельных и бензиновых конкурентов — это касается и вторичного рынка авто. Страны все лояльнее относятся к экологически чистому транспорту, и в ближайшие годы фанаты авто с ДВС будут доплачивать за загрязнение атмосферы. Украинцы также все больше смотрят на электротранспорт, и дешевле всего пригнать автомобиль из соседних стран.

Какие электрокары можно купить в Германии до €10 тыс. — далее в материале.

Данные сайта Ooyyo показали, какие бюджетные электрокары сейчас активно продаются в Германии.

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1. Renault Zoe

Бюджетный электромобиль французской компании покорил своей доступностью и характеристиками. К примеру, подержанный Renault Zoe 2021 года с пробегом в 6,5 тыс. км можно приобрести за €9 950.

2. Nissan Leaf

Вечная классика, и в представлении не нуждается. Автомобиль годами используется службами такси и теми, кто любит доступные электрокары. В Германии модель 2013 года с пробегом в 67 тыс. км можно приобрести за $8 тыс. — предложение точно заинтересует тех, кто знает, чего ожидать от авто.

3. Renault Kangoo Z.E.

Отличный вариант для тех, кто помимо поездок в магазин использует авто и для транспортировки габаритных вещей, что актуально и в условиях войны. В Германии продается модель 2012 года с пробегом в 124 тыс. км по цене в €6 990. И хотя транспорт требует небольшого косметического ремонта, автомобиль все же считается очень доступным.

4. Renault Twizy

Для тех, кто не выезжает за пределы города и ценит в вещах компактность, отлично подойдет одноместный Renault Twizy. Это одно из самых популярных авто на рынке подержанных электрокаров. Модель 2018 года с мощностью в 8 кВ (11 л.с.) и пробегом в 17 тыс. км продается за €7 950.

5. Peugeot Ion

Компактный автомобиль от французского Peugeot также отлично подойдет для передвижения в условиях города, а также недалеких поездок на природу. Подержанная модель 2016 года с пробегом в 50 тыс. км продается по цене в €9 950. Отличный ценник за доступный, но экологически чистый транспорт.

И хотя за электрокарами будущее, сейчас миллионы украинских водителей пользуются транспортом из ДВС. Какие вечные авто с пробегом можно купить в Украине, можно узнать на Фактах ICTV.