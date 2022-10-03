В умовах війни багато українців стали біженцями, і Польща допомогла дати притулок тим, хто цього потребував. Громадяни нашої країни часто виїжджають на особистому транспорті, і часто виникає питання необхідності реєстрації авто в сусідній країні.

Чи потрібно реєструвати авто у Польщі на українських номерах – далі у матеріалі.

Закони у найближчій країні підтверджують, що реєструвати авто потрібно у тому випадку, якщо власник хоче бути у Польщі понад 6 місяців.

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Заявку на реєстрацію транспорту слід подати до районної адміністрації за місцем проживання. Також для цієї послуги потрібно мати з собою перелік документів:

посвідчення особи власника;

сертифікат відповідності транспортного засобу;

страховку (ОС);

підтвердження сплати ПДВ (VAT);

техогляд;

документ, що підтверджує право власності на автомобіль;

свідоцтво про реєстрацію в Україні;

номерні знаки;

техпаспорт (за наявності).

Також до всіх документів українською мовою потрібно надати переклад польською. З усіма цими посвідченнями можна спокійно зареєструвати авто на українських номерах у Польщі.

Щоправда, найчастіше привозять автомобілі з Польщі до України – через доступність та надійність. Деякі моделі навіть через 10 років їзди радують водіїв, і краще не помилитися з вибором. Які вічні авто можна купити за бюджетними цінами – можна дізнатися на Фактах ICTV.