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Корисно для біженців: чи потрібно реєструвати авто у Польщі на українських номерах

3 Жовтня 2022, 12:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

В умовах війни багато українців стали біженцями, і Польща допомогла дати притулок тим, хто цього потребував. Громадяни нашої країни часто виїжджають на особистому транспорті, і часто виникає питання необхідності реєстрації авто в сусідній країні.

Чи потрібно реєструвати авто у Польщі на українських номерах – далі у матеріалі.

Закони у найближчій країні підтверджують, що реєструвати авто потрібно у тому випадку, якщо власник хоче бути у Польщі понад 6 місяців.

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Заявку на реєстрацію транспорту слід подати до районної адміністрації за місцем проживання. Також для цієї послуги потрібно мати з собою перелік документів:

  • посвідчення особи власника;
  • сертифікат відповідності транспортного засобу;
  • страховку (ОС);
  • підтвердження сплати ПДВ (VAT);
  • техогляд;
  • документ, що підтверджує право власності на автомобіль;
  • свідоцтво про реєстрацію в Україні;
  • номерні знаки;
  • техпаспорт (за наявності).

Також до всіх документів українською мовою потрібно надати переклад польською. З усіма цими посвідченнями можна спокійно зареєструвати авто на українських номерах у Польщі.

Щоправда, найчастіше привозять автомобілі з Польщі до України – через доступність та надійність. Деякі моделі навіть через 10 років їзди радують водіїв, і краще не помилитися з вибором. Які вічні авто можна купити за бюджетними цінами – можна дізнатися на Фактах ICTV.

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Джерело
Укравтопром
Теги
Імпорт авто Автомобілісти Польща
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