За першу половину 2022 року найбільше уживаних авто ввозили з Польщі. Загалом із території країни-сусіда завезли 36,9% від усієї кількості – це дорівнює 89,2 тис. авто з пробігом.

Експерти їхнього Інституту досліджень авторинку з’ясували, які автомобілі найчастіше ввозили українці з Польщі, та за якою ціною.

Відомо, що в період нульового розмитнення імпорт імпортного транспорту зріс у 6 разів. 91,5% від усієї кількості транспорту коштували менше $5 тис.

Зараз дивляться

За перші пів року особливою популярністю користувалися автомобілі з вторинного ринку за ціною $1-2 тис. – таких близько 36,7%.

Середня ціна легковика з Польщі – $2 565.

Щодо моделей, то топ рейтингу вже давно залишається незмінним. За першу частину 2022 року найчастіше ввозили німецькі Volkswagen Passat – 6 370 авто із середньою вартістю у $2 059.

Друге місце за компактним та бюджетним Volkswagen Golf – було зареєстровано 4 926 за середньою ціною $1 585.

Трійку лідерів замикають чеські Skoda Octavia – 3 912 авто, середня ціна яких $2 111.

Четверте місце за французьким бюджетником Renault Magene – 2 920 авто та $1 791 середня ціна.

П’яте місце також за французами – в Україну завезли 2 866 Renault Scenic за ціною $1 617.

Для українських водіїв зняли деякі обмеження – тепер не потрібно використовувати RFID-мітку для транспорту, який потребує регулярного ТО. Йдеться про автобуси, вантажівки, а також легковики таксі.