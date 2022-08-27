В Украине отменили требование обязательной маркировки автомобилей RFID-меткой. Изменения действуют на период военного времени, а также на протяжении 90 дней после его окончания.

Изменения вступили в силу 19 августа касательно постановления Кабмина №944. Теперь эти маячки исключены из ПДД и правил проведения обязательного ТО. Правда, уже полученные бланки будут действовать до окончания их срока.

RFID-метки сделали обязательными еще в январе 2019 года — тогда использовать бланки должны были автобусы, грузовики, а также такси. Маячок необходим для соответствия с европейскими нормами.

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После этого решение обжаловали, и обязательные чипы отменили в июле 2020 года. Уже в 2021 году правительству удалось вернуть эту практику.

RFID-метка используется для идентификации объектов на расстоянии. Они бывают разной дальности — от 20 см до 300 м. В других странах эти метки используются для автоматического сбора платы за проезд по платным дорогам.

За последние месяцы некоторые ограничения для украинских водителей убрали. К примеру, в Киеве отменили платную парковку — это удалось сделать благодаря решению суда. Известно, что подорожание услуг за стоянку авто признали незаконным. Об изменениях уведомили всех пользователей приложения Киев Цифровой.