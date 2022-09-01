За первую половину 2022 года больше всего подержанных авто ввозили из Польши. Всего из территории страны-соседа завезли 36,9% от всего количества — это равно 89,2 тыс. авто с пробегом.

Эксперты их Института исследований авторынка выяснили, какие автомобили чаще всего ввозили украинцы из Польши, и по какой цене.

Известно, что в период нулевой растаможки, импорт подержанного транспорта вырос в 6 раз. 91,5% от всего количества транспорта стоили меньше $5 тыс.

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За первые пол года особой популярностью пользовались автомобили из вторичного рынка по цене $1-2 тыс. — таких около 36,7%.

Средняя цена подержанной легковушки из Польши — $2 565.

Что касается моделей, то топ рейтинга уже давно остается неизменным. За первую часть 2022 года чаще всего ввозили немецкие Volkswagen Passat — 6 370 авто со средней стоимостью в $2 059.

Второе место за компактным и бюджетным Volkswagen Golf — было зарегистрировано 4 926 по средней цене в $1 585.

Тройку лидеров замыкают чешские Skoda Octavia — 3 912 авто, средняя цена которых $2 111.

Четвертое место за французским бюджетником Renault Magene — 2 920 авто и $1 791 средняя цена.

Пятое место также за французами — в Украину завезли 2 866 Renault Scenic по цене в $1 617.

Для украинских водителей сняли некоторые ограничения — теперь не нужно использовать RFID-метку для транспорта, который нуждается в регулярном ТО. Речь идет об автобусах, грузовиках, а также легковушках такси.