Осінь приносить із собою дощі, листопади, перші заморозки. Тому водіям стає все складніше кермувати автівкою. Та уберегти від автотрощі себе і свою машину можна, якщо знати секрети безпечної їзди слизькою дорогою. Ними з Фактами ICTV поділився інструктор із контраварійного кермування Сергій Гусєв.

– Їзда восени і влітку не особливо відрізняється. Недосвідчені водії роблять помилки під час кермування і влітку. Просто суха дорога пробачає ці помилки. А ось на слизькій осінній дорозі відразу виникають проблеми. Відмінність лише в зчепленні коліс автівки з дорогою – восени воно гірше, – застерігає фахівець.

Додаткова небезпека для водіїв восени:

нерівні ділянки дороги;

глибокі калюжі;

чергування мокрих/примерзлих ділянок з чистими та сухими.

Як безпечно повертати на слизькій дорозі

На рівних ділянках, хай саме дорожнє покриття ы слизьке, можна їхати відносно спокійно. Проблеми виникають зазвичай на поворотах і під час різкого гальмування. Що ж робити, аби цього уникнути? Передусім – знизити швидкість.

Зараз дивляться

Краще їхати повільніше, але безпечно дістатися пункту призначення, ніж потрапити в аварію.

Якщо ви бачите попереду поворот і розумієте, що зчеплення коліс з дорогою погане, бо вона слизька, дійте за інструкцією:

Починайте завчасно скидати швидкість. На гальмо тисніть сильно, але плавно. Коли входите в поворот, не гальмуйте і не газуйте – ваша швидкість має бути незмінною. Викручуючи кермо для входження в поворот, не робіть різких рухів, зберігайте траєкторію.

– Якщо ви почнете гальмувати на слизькій дорозі під час входження в поворот, то автомобіль занесе, і ви не впораєтесь з керуванням, – застерігає Сергій Гусєв.

Як безпечно гальмувати на мокрій слизькій дорозі

Вода та лід роблять дорогу слизькою. Відповідно коефіцієнт зчеплення з колесами зменшується. Недосвідченим водіям цей момент врахувати важко, бо вони ще недостатньо знають свою автівку.

Тут допоможе проста практика. Знайдіть пряму ділянку дороги без поворотів та ям. Розженіть автівку до 50 км/год і різко загальмуйте. Так ви дізнаєтеся, як швидко ваш автомобіль спиняється. Пам’ятайте: чим більша швидкість, тим довший гальмівний шлях.

Подібні тренування дозволять вам почуватися впевненіше під час екстремальних ситуацій на дорозі.

Та головне – не перевищувати швидкість, особливо на слизькій дорозі та в темну пору року. Бо якою б потужною не була ваша автівка, якими б хорошими не були гальма, якщо ви мчите надто швидко, моментально спинитися не зможете. А отже, неприємної ситуації не уникнути.

Мокре листя та калюжі особливо небезпечні для водіїв восени

Сама по собі калюжа на дорогі не є небезпечною, якщо вона не дуже глибока. Але часто в калюжах “ховаються” вирви з гострими краями. Такі ями розрубують колесо. Тому якщо є можливість, калюжу краще об’їхати.

Слизьке листя дуже небезпечне для водіїв. Воно спричиняє більше проблем, ніж мокрий асфальт. Колесо, потрапляючи на мокре листя, починає “плавати”. Одночасно з цим листя ковзає по асфальту. Тому слизькими є одразу дві поверхні, якими рухається машина.

Якщо бачите попереду листя, негайно скидайте швидкість, щоб проїхати цей відрізок шляху повільніше, ніж ви рухатися до того.

А ще восени потрібно вчасно змінити літню гуму на зимову. Зробити це краще, коли середньодобова температура опускається до +7 градусів. Не потрібно чекати морозів і снігопадів, щоб перевзути автівку. Подбайте про свою безпеку завчасно.