С наступлением зимы в Украине начались холода. И если минусовая температура не проблема для людей, то неправильная эксплуатация автомобиля может привести к поломкам. Гололед, снег, и даже холод. Количество водителей с каждым годом растет, и многие новички задаются вопросом — зачем прогревать двигатель?

На это есть весомые причины, которые из года в год не меняются. В основном, все дело в толщине масляной пленки, которая образуется на поверхностях трения. Чем меньше “смазки” — тем быстрее происходит износ. Это известно всем еще с уроков физики в школе.

Рекомендуется дать двигателю немного поработать на холостом ходу, а уже потом стартовать. Стоит определить оптимальную температуру антифриза, масла и самого двигателя. Основной ориентир — это обороты двигателя. Это самый просто и надежный способ узнать “степень прогретости”.

За антифриз не стоит беспокоиться — все современные автомобили оснащены режимом подогрева. С момента запуска двигателя количество оборотов сначала повысятся, а уже после подогрева охлаждающей жидкости начнет опускаться.

Рекомендуется дождаться, когда стрелка тахометра начнет опускаться ниже 1000 оборотов в минуту — антифриз уже нагреется до 30° С. Этого достаточно, чтобы масло нагрелось до оптимальной температуры — это обеспечит нужную густоту пленки.

Чтобы не замерзнуть в самом авто, необходимо также прогревать салон. Как это делать правильно — читайте в материале Фактов ICTV.