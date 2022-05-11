В Україні спростили процедуру навчання та отримання прав водія. Ініціатором змін став Кабмін – терміни навчання скорочені, а також з’явилася можливість здобувати знання онлайн.

Про це повідомляється на порталі МВС.

Зміни дозволили помітно зменшити терміни навчання на отримання прав водія категорій В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом). Теоретичну частину навчання скоротили на 20%.

Проходити навчання тепер можна онлайн – це можна зробити через Zoom, Skype, Google Meet та інші аналогічні сервіси для проведення конференцій.

Переселенцям також дозволили складати практичну частину іспиту в будь-якому сервісному центрі МВС з огляду на місце здачі теорії. Це стосується й отримання самого документа – зробити це можна у будь-якому СЦ.

Українці зможуть повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке видали на ім’я особи для перетину кордону. Це можна зробити протягом 10 днів від дня повернення в Україну в будь-якому СЦ МВС.

Зараз Міністерство внутрішніх справ думає над впровадженням у сервіс Дія можливості перереєстрації авто. Питання розглядається навіть за умов війни. З іншого боку, зараз в Україні працюють майже всі сервісні центри, розташовані на відносно безпечних територіях.