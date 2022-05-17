Во время военного положения украинцы могут посещать автошколу онлайн. Обучение будет проходить в приложениях Zoom и Skype.

Об этом во время пресс-конференции Подготовка водителей и сдача теоретических/практических экзаменов в сервисных центрах МВД по новому порядку сообщил руководитель главного сервисного центра Министерства внутренних дел Евгений Моисеенко.

– Мы на законодательном уровне закрепили теоретическую подготовку водителей с помощью видеоконференцсвязи. Это всем известные приложения Zoom и Skype. Сейчас лицам, которые учатся на курсах подготовки водителей, не нужно быть в классах, и автошкола может производить онлайн, — сказал он.

Также Моисеенко рассказал, что на 20% был сокращен объем теоретической подготовки водителей. Школы получили возможность уменьшать часы теоретической подготовки и увеличивать практическую.

— Это было сделано путем уплотнения преподавания таких тем, как устройство и техническое обслуживание автомобиля, этика водителя транспортного средства. Это позволяет автошколам уменьшить обучающие программы, — добавил он.

Эти нововведения будут действовать на период военного положения и в течение четырех месяцев после его завершения.

Ранее мы писали, что во время войны МВД упростило процесс получения водительских удостоверений в сервисных центрах. В частности, чтобы восстановить или обменять водительское удостоверение, теперь не нужна медицинская справка.