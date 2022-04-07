В марте украинцы зарегистрировали 8,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Этот показатель на 76% меньше, чем за аналогичный период 2021 года — на это повлияло широкомасштабное вторжение России в Украину с 24 февраля.

Для сравнения, в первом месяце весны доля зарегистрированных подержанных авто составляет 93,8% от общего количество транспорта, поставленного на учет. Остальные 6,2% за легковушками из салона.

Неизменно, в лидерах среди авто на вторичном рынке остается немецкий Volkswagen Golf — 484 регистрации. Его дешевизна и неприхотливость в ремонте привлекает украинцев и в период войны.

Второе место за французскими Renault Megane — 472 легковушки.

Тройку лидеров замыкает немец Volkswagen Passat — он не сильно отстал от лидера с показателем в 422 регистрации.

Четвертое место за популярным чешским автомобилем Skoda Octavia — 399 водителей обзавелись этой моделью в марте.

Замыкает рейтинг на пятом месте американец Ford Focus — 217 авто. Компактность и надежность делают этот транспорт идеальным для городских условий.

По данным Укравтопрома, за 3 месяц 2022 года украинцы ввезли почти 69 тыс. подержанных авто — это в 6 раз больше, чем продажи нового транспорта за аналогичный период.

Напомним, что среди новых легковушек, в марте пользовались популярностью Renault, Toyota и Skoda, хоть и рынок новых авто сильно обвалился на фоне войны.