У 2021 році українці придбали рекордну кількість авто з пробігом – 517,4 тис. Так, на внутрішньому ринку найчастіше перепродували автомобілі Volkswagen, а найпопулярнішими моделями були Daewoo Lanos та Sense.

Інститут досліджень авторинку склав рейтинг найпопулярніших брендів та моделей авто, які купували українці у межах країни.

Левову частку зайняли німецькі Volkswagen – 10,8%. За ними – радянські ВАЗ, які доступні в ціні, але помітно застарілі – 10,1% від усього ринку. Замикають трійку лідерів французькі Renault, а за ними Skoda – по 5%. Далі – Toyota, Ford та Hyundai, Opel, Mercedes-Benz. На десятому місці японські Nissan з часткою ринку 3,7%.

Експерти також поділилися рейтингом найпопулярніших моделей авто. На першому місці Daewoo Lanos та Sense – 40 880 авто. Друге місце за всіма улюбленими Volkswagen Passat – 30 697 авто. Трійку лідерів замикають чеські Skoda Octavia – 27 996 авто. Четверте місце за доступними та компактними Volkswagen Golf – 20 994 авто. На п’ятому місці – ВАЗ 2109/99 – 20 559 авто.

Також до рейтингу найпопулярніших автомобілів на ринку України увійшли:

6. Renault Megane — 14 916;

7. Ford Focus — 14 307;

8. Chevrolet Aveo — 14 087;

9. Skoda Fabia — 13 563;

10. Opel Astra — 12 288.

Продаж авто в Європі продовжує знижуватися — ця тенденція спостерігається протягом останніх шести місяців. Показники впали на 21%, якщо порівнювати із 2020 роком.