В 2021 году украинцы приобрели рекордное количество авто с пробегом — 517,4 тыс. Так, на внутреннем рынке чаще всего перепродавали автомобили Volkswagen, а самыми популярными моделями были Daewoo Lanos и Sense.

Институт исследований авторынка составил рейтинг самых популярных брендов и моделей авто, которые покупали украинцы в пределах страны.

Львиную долю заняли немецкие Volkswagen — 10,8%. За ними — советские ВАЗ, которые доступны в цене, но заметно устаревшие — 10,1% от всего рынка. Замыкают тройку лидеров французские Renault, а за ними Skoda — по 5%. Дальше — Toyota, Ford и Hyundai, Opel, Mercedes-Benz. На десятом месте японские Nissan с долей рынка в 3,7%.

Эксперты также поделились рейтингом самых популярных моделей авто. На первом месте Daewoo Lanos и Sense — 40 880 авто. Второе место за всеми любимыми Volkswagen Passat — 30 697 авто. Тройку лидеров замыкают чешские Skoda Octavia — 27 996 авто. Четвертое место за доступными и компактными Volkswagen Golf 20 994 авто. На пятом месте — ВАЗ 2109/99 — 20 559 авто.

Также в рейтинг самых популярных автомобилей на рынке Украины вошли:

6. Renault Megane — 14 916;

7. Ford Focus — 14 307;

8. Chevrolet Aveo — 14 087;

9. Skoda Fabia — 13 563;

10. Opel Astra — 12 288.

Продажи авто в Европе продолжают снижаться — эта тенденция наблюдается на протяжении последних шести месяцев. Показатели упали на 21%, если сравнивать с 2020 годом.