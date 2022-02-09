В 2021 году украинцы купили более 600 тыс. подержанных авто за рубежом. Эксперты выяснили, какие модели легковушек с пробегом чаще всего покупали в Европе и США в 2021 году.

Так, если брать общую статистику по этим двум регионам, то самым популярным автомобилем стал Volkswagen Passat. Автомобиль особенно ценится как в США, так и в Европе.

Если говорить про вторичный рынок ЕС, то на первом месте Golf с 25 тыс. покупок. На втором — чешский Skoda Octavia с почти 24 тыс. регистраций. Замыкают тройку лидеров Passat — почти 24 тыс. авто.

В десятку самых популярных подержанных авто в Украине из Европы попали:

Renault Megane — 19,5 тыс. авто; Renault Scenic — 12,8 тыс. авто; Opel Zafira — 12,3 тыс. авто; Opel Astra — 11,6 тыс. авто; Ford Focus — 10 тыс. авто; Skoda Fabia — 9,8 тыс. авто; Audi A4 — 8,2 тыс. авто.

Рейтинг авто из США несколько отличается — самой популярной ввезенной легковушкой стал Volkswagen Jetta — 7,2 тыс. регистраций. Второе место за Volkswagen Passat — 6,8 тыс. авто. Замыкает тройку лидеров Ford Fusion — 6,6 тыс. регистраций.

Рейтинг самых популярных поддержанных авто из США выглядит так:

Ford Focus — 6,3 тыс. авто; Ford Escape — 4,8 тыс. авто; Dodge Journey — 4,1 тыс. авто; Nissan Rogue — 3,5 тыс. авто; Jeep Compas — 3,3 тыс. авто; Jeep Cherokee — 3,2 тыс. авто; Ford Fiesta — 2,8 тыс. авто.

Также украинцы активно покупали автомобили не только в Польше и США. К примеру, популярностью пользуется и рынок Германии.