Глава Tesla Ілон Маск натякнув на вартість майбутнього пікапа Cybertruck. Очікується, що новинка коштуватиме дешевше за свого головного конкурента – електричного F-150.

Усе почалося з обговорення рішення компанії Ford – виробник знижує ціни на F-150 Lightning на 17%, щоб конкурувати на ринку електричних пікапів. На це відреагував мільярдер, який вказав на проблеми авто.

The Ford Lightning is a good vehicle, just somewhat expensive, especially given the high interest rates these days for any kind of loan

— Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2023