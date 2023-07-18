Глава Tesla Ілон Маск натякнув на вартість майбутнього пікапа Cybertruck. Очікується, що новинка коштуватиме дешевше за свого головного конкурента – електричного F-150.

Усе почалося з обговорення рішення компанії Ford – виробник знижує ціни на F-150 Lightning на 17%, щоб конкурувати на ринку електричних пікапів. На це відреагував мільярдер, який вказав на проблеми авто.

The Ford Lightning is a good vehicle, just somewhat expensive, especially given the high interest rates these days for any kind of loan — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2023

Нагадаємо, ще на момент презентації Cybertruck, Маск назвав ціну на майбутній пікап – за базовий варіант хотіли просити від $40 тис. Зараз Ford Lightning Workhorse Pro коштує від $52 тис.

Через багато років очікувань і перенесень Маск розповів про випуск першого серійного Cybertruck. Новинку зібрали Gigafactory в Техасі, а фінальні ціни на такий автомобіль компанія опублікує вже до середини осені.

А нещодавно в електрокарах Tesla знайшли секретний режим, названий на честь творця компанії. Він дає змогу використовувати автопілот і водночас не тримати руки на кермі. Базова версія технології вимагає постійної концентрації водія на дорозі.