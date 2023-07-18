Глава Tesla Илон Маск намекнул на стоимость будущего пикапа Cybertruck. Ожидается, что новинка будет стоить дешевле своего главного конкурента — электрического F-150.

Все началось из обсуждения решения компании Ford — производитель снижает цены на F-150 Lightning на 17%, чтобы конкурировать на рынке электрических пикапов. На это отреагировал миллиардер, который указал на проблемы авто.

The Ford Lightning is a good vehicle, just somewhat expensive, especially given the high interest rates these days for any kind of loan — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2023

Напомним, что еще на момент презентации Cybertruck, Маск назвал цену на будущий пикап — за базовый вариант хотели просить от $40 тыс. Сейчас Ford Lightning Workhorse Pro стоит от $52 тыс.

Спустя многие годы ожиданий и переносов Маск рассказал о выпуске первого серийного Cybertruck. Новинку собрали Gigafactory в Техасе, а финальные цены на такой автомобиль компания опубликует уже к средине осени.

Напомним, что недавно в электрокарах Tesla нашли секретный режим, названный в честь создателя компании. Он позволяет использовать автопилот и при этом не держать руки на руле. Базовая версия технологии требует постоянной концентрации водителя на дороге.