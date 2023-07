Глава Tesla Илон Маск намекнул на стоимость будущего пикапа Cybertruck. Ожидается, что новинка будет стоить дешевле своего главного конкурента — электрического F-150.

Все началось из обсуждения решения компании Ford — производитель снижает цены на F-150 Lightning на 17%, чтобы конкурировать на рынке электрических пикапов. На это отреагировал миллиардер, который указал на проблемы авто.

The Ford Lightning is a good vehicle, just somewhat expensive, especially given the high interest rates these days for any kind of loan

— Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2023