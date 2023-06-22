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Розв’язує руки водієві: хакер виявив у Tesla секретний режим Ілона

22 Червня 2023, 16:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Хакери знайшли секретний режим в автомобілях Tesla. Відкриття дає змогу керувати авто без використання рук.

Новинка називається режим Ілона – її знайшов хакер, який вивчає код програмного забезпечення авто. Саме експерт із псевдонімом greentheonly з’ясував, як заблокувати сидіння з електроприводом у Tesla 3 або вимкнути центральну камеру в салоні, про наявність якої багато хто й не здогадувався.

Так, режим автопілота в Tesla передбачає, що водій стежитиме за дорогою й візьме керування на себе в будь-який момент, через що всіляко перевіряє реакцію. За діями також стежить і камера в салоні, яка не дозволить лягти спати за кермом.

Режим Ілона дає змогу їздити з автопілотом без перевірок. У теорії, це дозволятиме не стежити за дорогою, і транспорт самостійно рухатиметься у вказану точку.

Утім, такі рішення можуть збільшити кількість ДТП на дорогах, адже Tesla Model Y вважається найпопулярнішим автомобілем у світі. За перший квартал цього року було продано аж 336 нових кросоверів від компанії Ілона Маска. Друге місце за Toyota Corolla з показником у 325 тис. авто.

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Джерело
The Verge
Теги
Tesla Електромобіль
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