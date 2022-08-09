У липні українці зареєстрували майже 48,5 тис. уживаних легкових автомобілів. І хоча в умовах війни цифри непогані, це на 16% менше, ніж у середині літа 2021 року.

Щоправда, з цього великого списку дуже мало сучасних авто – 10% транспорту із загальної кількості молодше 5 років. Від 6 до 10 років – всього 15% авто. Решта зареєстрованих легковиків мають терміни виробництва понад 10 років.

На кількості уживаних авто в липні далося взнаки скасування нульового розмитнення – пільги скасували 1 липня, і після цього в перші тижні завозили транспорт ті, хто не встиг скористатися знижкою.

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По областях України також є фаворити за кількістю реєстрацій – найбільше автомобілів поставили на номери у Львівській області – 14% від загальної кількості, Волинської області – 11%, та Рівненської – 8%.

Традиційно, найпопулярнішими автомобілями в Україні виявилися Volkswagen. Passat обрало 2,8 тис. українців, а компактний Golf – 2,7 тис.

Третє місце за французьким бюджетником – Renault Megane зареєстрували 2,2 тис. разів. Невибагливість у ремонті та ціна підкуповує багатьох.

Четверте місце за чеським Skoda Octavia – 1,7 тис. автомобілів. Замикає рейтинг американський Ford Focus – 1,3 тис. реєстрацій.

Щодо цін, то в Україні подешевшали вживані авто. Також з початку повномасштабного вторгнення, купівельна спроможність українців не змінилася, а найчастіше продають транспорт до $10 тис.