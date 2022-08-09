В июле украинцы зарегистрировали почти 48,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. И хотя в условиях войны цифры неплохие, это на 16% меньше, чем в средине лета 2021 года.

Правда, из этого внушительного списка очень мало современных авто — 10% транспорта из общего количества моложе 5 лет. От 6 до 10 лет — всего 15% авто. Все остальные зарегистрированные легковушки имеют сроки производства более 10 лет.

На количестве подержанных авто в июле сказалась отмена нулевой растаможки — льготы отменили 1 июля, и после этого в первые недели завозили транспорт те, кто не успел воспользоваться скидкой.

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По областям Украины также есть фавориты по количеству регистраций — больше всего автомобилей поставили на номера во Львовской области — 14% от общего числа, Волынской области — 11%, и Ровненской — 8%.

Традиционно, самыми популярными подержанными автомобилями в Украине оказались Volkswagen. Passat выбрало 2,8 тыс. украинцев, а компактный Golf — 2,7 тыс.

Третье место за французским бюджетником — Renault Megane зарегистрировали 2,2 тыс. раз. Неприхотливость в ремонте и цена подкупает многих.

Четвертое место за чешским Skoda Octavia — 1,7 тыс. автомобилей. Замыкает рейтинг американский Ford Focus — 1,3 тыс. регистраций.

Что касается цен, то в Украине подешевели подержанные авто. Также с начала полномасштабного вторжения, покупательская способность украинцев не изменилась, а чаще всего продают транспорт до $10 тыс.