В Україні подешевшали уживані автомобілі. Як виявилося, з початку повномасштабного вторгнення купівельна спроможність українців не змінилася, а найчастіше продають транспорт до $10 тис.

Про це заявили експерти з Інституту дослідження авторинку.

Примітно, що з лютого значно скоротилася кількість продажів авто, вартість $1-2 тис. – майже вдвічі менша. Це пов’язано зі збільшеним попитом на бюджетний транспорт на початку війни, а також нульовим розмитненням, яке відкрило двері до цікавіших пропозицій за кордоном.

Зараз дивляться

Щодо середніх цін на авто, вона помітно знизилася – на $700. До війни позначка трималася на рівні $7 тис., а зараз – близько $6,3 тис.

Середня вартість авто на продаж в Україні найнижча опустилася наприкінці квітня – до $5,1 тис. Наприкінці липня позначка трималася на рівні $6,5 тис. – перед скасуванням нульового розмитнення з 1 липня.

Щодо конкретних моделей, вартість на популярні авто знизилася в середньому на 10-15%:

Експерти спрогнозували, що буде з цінами на авто в Україні далі. Очевидно, що на цьому позначиться курс долара – увага українців буде зміщена на авто вартістю $3-4 тис. Не виключено, що популярними будуть і автомобілі ціною $1-2 тис. – бюджетний транспорт необхідний для мобільності в умовах війни.

За прогнозами, ціни на легковики в ціновому сегменті понад $7 тис. не знижуватимуться, а автомобілі вартістю понад $10 тис. лише дорожчатимуть.

На ринку також з’явиться величезна кількість пропозицій з авто, які споживають величезну кількість пального. Все через ціни на пальне, а також небажання власників продавати за зниженою ціною в найкоротший термін.

Охочим поїхати до ЄС на авто доведеться платити за автострахування більше – з кінця липня в Україні подорожчала Зелена карта, яка потрібна для поїздок країнами Європи. У середньому вартість послуги подорожчала на 26,3%.