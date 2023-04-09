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На тлі кризи між США і Китаєм: Ілон Маск планує зупинити виробництво Tesla в Шанхаї

9 Квітня 2023, 15:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск збирається відвідати Китай на тлі загострених відносин КНР і США. Мільярдер може призупинити виробництво автомобілів Tesla на великому заводі в Шанхаї.

Так, для цього Маск зустрінеться з місцевою міською владою. Цілком можливо, що на візит вплинули складні відносини Китаю і США – перших звинувачують у шпигунстві через аеростат у небі, а також у партнерстві Пекіна з президентом РФ Путіним на тлі війни в Україні.

Якщо Маск закриє завод у Шанхаї, це буде справжнім ударом для Tesla – на Китай припадає 22,3% усього доходу для компанії.

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Що саме може стати причиною припинення роботи заводу – невідомо. Щоб конкурувати з іншими виробниками, Tesla довелося знизити вартість авто, вироблених у Шанхаї. Так, деякі моделі стали на 15% дешевшими, ніж у США і Європі, а деякі моделі і зовсім дешевшими на 50%.

Нагадаємо, що нещодавно хакери зламали захист Tesla. Це змогла зробити французька команда хакерів на заході Pwn2Own 2023. Це вдалося реалізувати інтерфейс для управління енергоспоживанням авто. Інформацію передано компанії, щоб закрити цю вразливість, нею можуть скористатися зловмисники.

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Джерело
Bloomberg
Теги
Tesla
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