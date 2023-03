Хакеры успешно взломали защиту электрокара Tesla. Это случилось на мероприятии Pwn2Own 2023, где эксперты по кибербезопасности показывают свое мастерство взлома.

Так, обойти защиту системы Tesla смогли “белые хакеры” из французской компании Synacktiv. Сделать это удалось через интерфейс для управления энергопотребления авто и его аккумуляторов Tesla Powerwall.

Хакеры подтвердили, что смогли взять контроль над всем автомобилем. Скорее всего, ею можно удаленно управлять. К счастью, в Tesla есть все шансы исправить эту ошибку в ближайшее время, так как все данные взлома передадут компании Илона Маска.

CONFIRMED! @Synacktiv successfully executed a TOCTOU exploit against Tesla – Gateway. They earn $100,000 as well as 10 Master of Pwn points and this Tesla Model 3. #Pwn2Own #P2OVancouver pic.twitter.com/W61NasJPAl

— Zero Day Initiative (@thezdi) March 22, 2023