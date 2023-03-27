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Хваленая защита не спасла: французские хакеры успешно взломали Tesla

27 марта 2023, 17:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Depositphotos

Хакеры успешно взломали защиту электрокара Tesla. Это случилось на мероприятии Pwn2Own 2023, где эксперты по кибербезопасности показывают свое мастерство взлома.

Так, обойти защиту системы Tesla смогли “белые хакеры” из французской компании Synacktiv. Сделать это удалось через интерфейс для управления энергопотребления авто и его аккумуляторов Tesla Powerwall.

Хакеры подтвердили, что смогли взять контроль над всем автомобилем. Скорее всего, ею можно удаленно управлять. К счастью, в Tesla есть все шансы исправить эту ошибку в ближайшее время, так как все данные взлома передадут компании Илона Маска.

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Примечательно, что Tesla последние годы активно инвестирует в кибербезопасность, и подобная информация станет очень ценной для разработчиков.

В качестве награды компания Synacktiv получила $100 тыс. и новенькую Tesla Model 3.

Впрочем, все это не приблизит выход Tesla Cybertruck — в начале 2023 года Маск снова перенес производство долгожданного пикапа. Теперь сборка новой модели авто начнется не раньше 2024 года. Это уже не первый перенос создания транспорта.

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Источник
Electrek
Теги
Tesla Хакеры
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