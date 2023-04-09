Илон Маск собирается посетить Китай на фоне обостренных отношений КНР и США. Миллиардер может приостановить производство автомобилей Tesla на крупном заводе в Шанхае.

Так, для этого Маск встретится с местными городскими властями. Вполне возможно, что на визит повлияли сложные отношения Китая и США — первых обвиняют в шпионаже из-за аэростата в небе, а также в партнерстве Пекина с президентом РФ Путиным на фоне войны в Украине.

Если Маск закроет завод в Шанхае, это будет настоящим ударом для Tesla — на Китай приходится 22,3% всего дохода для компании.

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Что именно может стать причиной приостановки работы завода — неизвестно. Чтобы конкурировать с другими производителями, Tesla пришлось снизить стоимость авто, производимых в Шанхае. Так, некоторые модели стали на 15% дешевле, чем в США и Европе, а некоторые модели и вовсе дешевле на 50%.

Напомним, что недавно хакеры взломали защиту Tesla. Это смогла сделать французская команда хакеров на мероприятии Pwn2Own 2023. Это удалось реализовать интерфейс для управления энергопотребления авто. Информация передана компании, чтобы закрыть эту уязвимость, ею могут воспользоваться злоумышленники.