С 11 августа в Украине заработает еще 50 камер для автофиксации нарушений ПДД. Правда, не все они являются новыми.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, из 50 датчиков 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения, а вот остальные 19 систем — новые. Теперь общее количество камер по всей Украине составит 215.

Так, впервые запускаются в следующих городах — Бердичев, Кривой Рог, Сумы, Ужгород, Черновцы, на автотрассе М-30 в Винницкой области, на автодороге Н-09 и М-08 Закарпатской области, на трассах М-19 и М-30 Тернопольской области и на автодороге Р-62 Черновицкой области.

Старые камеры возобновили работу на дорогах Винницы, Львова, Хмельницкого, Сумм, Житомирской области, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Черниговской.

— Еще раз напомню, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения, — добавил Белошицкий.

Подробный перечень расположения камер можно увидеть на сайте МВД.

Напомним, что транспорта на дорогах становится все больше — украинцы завезли 18,5 тыс. авто с пробегом. Это рекорд за последние 11 месяцев и за весь 2023 год.