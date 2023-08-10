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Volkswagen, Toyota, Chery: які авто з Китаю купували українці в липні 2023

10 Серпня 2023, 11:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Pexels

У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених із Китаю – 616 нових, 308 – вживаних.

Більшістю легковиків із загальної кількості були електромобілі – 83%.

Найпопулярнішою моделью легковика китайського походження, який у липні пройшов свою першу реєстрацію в Україні, став Volkswagen ID.4 – 326 одиниць.

Далі йде Volkswagen ID.6 – 70 одиниць, та Dongfeng Honda M-NV – 64 авто.

П’ятірку лідерів замикають Toyota bZ4X – 52 одиниці, та Honda e – 50.

Наступними популярними моделями виявились Chery Tiggo 4 – 27 авто, Chery Tiggo 2 – 24.

На восьмому місці MG HS – 20 авто. Десятку лідерів замикають Volkswagen ID.3 та Jetour X70 – по 17 одиниць.

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Джерело
Укравтопром
Теги
Імпорт авто Китай
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