У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених із Китаю – 616 нових, 308 – вживаних.
Більшістю легковиків із загальної кількості були електромобілі – 83%.
Найпопулярнішою моделью легковика китайського походження, який у липні пройшов свою першу реєстрацію в Україні, став Volkswagen ID.4 – 326 одиниць.
Далі йде Volkswagen ID.6 – 70 одиниць, та Dongfeng Honda M-NV – 64 авто.
П’ятірку лідерів замикають Toyota bZ4X – 52 одиниці, та Honda e – 50.
Наступними популярними моделями виявились Chery Tiggo 4 – 27 авто, Chery Tiggo 2 – 24.
На восьмому місці MG HS – 20 авто. Десятку лідерів замикають Volkswagen ID.3 та Jetour X70 – по 17 одиниць.