10 Серпня 2023, 11:53 Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених із Китаю – 616 нових, 308 – вживаних. Більшістю легковиків із загальної кількості були електромобілі – 83%. Найпопулярнішою моделью легковика китайського походження, який у липні пройшов свою першу реєстрацію в Україні, став Volkswagen ID.4 – 326 одиниць. Далі йде Volkswagen ID.6 – 70 одиниць, та Dongfeng Honda M-NV – 64 авто. П’ятірку лідерів замикають Toyota bZ4X – 52 одиниці, та Honda e – 50. Наступними популярними моделями виявились Chery Tiggo 4 – 27 авто, Chery Tiggo 2 – 24. На восьмому місці MG HS – 20 авто. Десятку лідерів замикають Volkswagen ID.3 та Jetour X70 – по 17 одиниць. Читайте також: Українці завезли рекордну кількість авто з пробігом: які області лідирують

Джерело Укравтопром

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