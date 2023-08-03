Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Українці завезли рекордну кількість авто з пробігом: які області лідирують

3 Серпня 2023, 12:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Водій, авто, машина
Джерело: Pexels

У липні 2023 року українці придбали рекордну кількість автомобілів із пробігом за межами країни. Так, у середині літа завезли 18,5 тис. вживаних авто. Показник є рекордним за останні 11 місяців, з грудня 2022 року.

Експерти з Інституту Досліджень авторинку з’ясували, в яких областях найчастіше реєструють привезений автомобіль з пробігом. Очікувано, лідером виявилася Львівська область – 2 392 авто. Друге місце – за столицею з показником у 1 780 автівок. Трійку лідерів замикає Київська область – 1 271 авто.

Звісно, аж унизу рейтингу – області, які жили або й далі частково живуть під окупацією – Херсонська, Донецька, Луганська, Миколаївська та Запорізька.

Рейтинг вживаних імпортних авто за липень 2023 точно не здивує – у топі все ті ж самі бестселери, які щомісяця підкуповують українців своєю ціною та доступністю. Приміром, перше місце посідає Volkswagen Golf, а друге місце – за чеською Skoda Octavia. Втім, у рейтингу також є й електрокари – вони поступово виходять на український авторинок.

Приміром, українці купували бюджетні Nissan Leaf, а також люксові Tesla Model 3, які вважаються одними з найпопулярніших старих електрокарів в Україні.

Читайте також:
Українці завезли рекордну кількість авто з пробігом: які області лідируютьDuster – у фаворитах: які нові авто купували українці в липні 2023

Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
Імпорт авто авторинок
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь