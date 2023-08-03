У липні 2023 року українці придбали рекордну кількість автомобілів із пробігом за межами країни. Так, у середині літа завезли 18,5 тис. вживаних авто. Показник є рекордним за останні 11 місяців, з грудня 2022 року.

Експерти з Інституту Досліджень авторинку з’ясували, в яких областях найчастіше реєструють привезений автомобіль з пробігом. Очікувано, лідером виявилася Львівська область – 2 392 авто. Друге місце – за столицею з показником у 1 780 автівок. Трійку лідерів замикає Київська область – 1 271 авто.

Звісно, аж унизу рейтингу – області, які жили або й далі частково живуть під окупацією – Херсонська, Донецька, Луганська, Миколаївська та Запорізька.

Рейтинг вживаних імпортних авто за липень 2023 точно не здивує – у топі все ті ж самі бестселери, які щомісяця підкуповують українців своєю ціною та доступністю. Приміром, перше місце посідає Volkswagen Golf, а друге місце – за чеською Skoda Octavia. Втім, у рейтингу також є й електрокари – вони поступово виходять на український авторинок.

Приміром, українці купували бюджетні Nissan Leaf, а також люксові Tesla Model 3, які вважаються одними з найпопулярніших старих електрокарів в Україні.