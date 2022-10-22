Перші електрокари Tesla почали купувати колекціонери за величезні гроші. Зараз за один дводверний Roadster готові віддати понад $100 тис.

Відомо, що свій перший автомобіль Tesla випустила у 2008 році обмеженим тиражем. Тоді ніхто не міг припустити, що компанія Маска стане успішною, а її автомобілі завоюють ринок електрокарів.

Тепер ранні автомобілі Tesla Roadster стають популярними предметами колекціонування, і в останні роки вони різко зросли в ціні.

Зараз дивляться

Відомо, що з 2008 по 2012 рік компанія випустила 2 450 родстерів за ціною від $100 тис. Через деякий час авто падали в ціні, а один з екземплярів продали у 2018 році за $38 тис. на аукціоні.

Тепер, за останні роки, автомобілі знову піднялися в ціні – наприклад, у 2022 Tesla Roadster на аукціоні продали за $127 тис.

Деякі екземпляри подорожчали ще сильніше – у січні Roadster Sport 2011 року було продано за $190 тис. У травні хтось заплатив $212 тис. за один із перших 100 побудованих родстерів.

Автомобіль особливо високо цінується серед шанувальників Tesla.

І якщо старі моделі вже вважаються класикою, то нові версії потребують доопрацювання – раніше Tesla відкликала 1,1 млн авто через проблеми з вікнами. Як виявилось, система може за допомогою вікна прищемити руку водія чи пасажира.