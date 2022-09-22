Американская компания Tesla отзывает около 1,1 млн электрокаров из-за неисправной работы автоматической системы закрывания окон.

Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration).

Отзыву подлежат транспортные средства моделей Model 3, Model Y, Model S и Model X для обновления программного обеспечения.

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Проблема заключается в том, что поднимающееся стекло может прищемить руку водителя или пассажира. При этом отмечается, что пока не было зафиксировано ни одного инцидента.

Обновление программного обеспечения будет произведено удаленно. Эта практика является обычной для Tesla, она позволяет устранить проблемы без посещения офисов владельцами автомобилей и делает расходы компании из-за отзыва машин незначительными.

Ранее стало известно, что к концу 2022 года в электрокарах появится полноценный автопилот Tesla FSD.

Как отметил Илон Маск, главные приоритеты компании Tesla – заставить автомобили быть способными к самостоятельному вождению без участия человека.