У березні українські водії завезли в країну 14,5 тис. вживаних авто. Як виявилося, найчастіше женуть транспорт із пробігом з Європи, а зі США попит на авто помітно менший.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, з яких країн і скільки коштує імпортувати авто з пробігом.

Так, лідером виявилася Польща – 3,3 тис. авто. Друге місце за Німеччиною з показником у 3 тис., де українці також активно скуповують місцевий автопром. Трійку лідерів замикають США з позначкою у 2,9 тис. авто.

Однак рейтинг витрачених грошей сильно відрізняється залежно від країн. За вживані авто українці заплатили в березні $79 млн, що дорівнює 3,3 млрд грн.

Найбільше витратили грошей на транспорт зі США – 1,1 млрд грн. Друге місце – за Польщею з показником у 689 млн грн. Трійку лідером замикає Німеччина з позначкою в 429 млн грн. Примітно, що з США купувалося машин менше, але грошей за них віддавалося більше.

Якщо говорити про цінові діапазони, то найбільше відбувався імпорт авто вартістю в $1-2 тис. Таких було 32,8% від усієї кількості. Більшість уживаних авто (62,3%) мали вартість нижче $5 тис.

На внутрішньому ринку авто також активно продають і купують недорогі авто з пробігом. Найпопулярнішими є моделі німецького, французького та чеського виробництва. Найпопулярніші вживані авто всередині ринку читайте на Фактах.