В марте украинские водители завезли в страну 14,5 тыс. подержанных авто. Как оказалось, чаще всего гонят транспорт с пробегом из Европы, а из США спрос на авто заметно меньше.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, из каких стран и за сколько импортировали авто с пробегом.

Так, лидером оказалась Польша — 3,3 тыс. авто. Второе место за Германией с показателем в 3 тыс., где украинцы также активно скупают немецкий автопром. Тройку лидеров замыкают США с отметкой в 2,9 тыс. авто.

Однако рейтинг потраченных денег сильно отличается в зависимости от стран. За подержанные авто украинцы заплатили в марте $79 млн, что равно 3,3 млрд грн.

Больше всего потратили денег на транспорт из США — 1,1 млрд грн. Второе место — за Польшей с показателем в 689 млн грн. Тройку лидеров замыкает Германия с отметкой в 429 млн грн. Примечательно, что с США покупалось машин меньше, но денег за них отдавалось больше.

Если говорить о ценовых диапазонах, то больше всего происходил импорт авто стоимостью в $1-2 тыс. Таких было 32,8% от всего количества. Большинство подержанных авто (62,3%) имели стоимость ниже $5 тыс.

На внутреннем рынке авто также активно продают и покупают недорогие авто с пробегом. Самыми популярными являются модели немецкого, французского и чешского производства. Самые популярные подержанные авто внутри рынка читайте на Фактах.