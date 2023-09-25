Автовиробник Mercedes-Benz припиняє виробництво легендарного позашляховика G-класу, який у народі називають Гелендвагеном. Останні авто поїдуть з конвеєра на початку 2024 року.

Про це повідомляється у внутрішніх документах компанії.

Замість нього на ринку з’явиться нова ітерація позашляховика, яка кардинально зміниться в дизайні. Завдання інженерів – зробити майбутній G-Class технологічнішим.

Зараз дивляться

Таке рішення не здається чимось унікальним. Відомо, що дизайн авто загалом не змінювався з моменту випуску цивільної версії позашляховика у 1979 році. Навіть нові моделі мали схожі деталі, які вирізняли їх серед конкурентів.

Не виключено, що це також потрібно для впровадження електричної версії Гелендвагена – наприклад, замінити ДВЗ на чинній платформі авто просто неможливо. Щоправда, про терміни виходу оновленого G-класу не повідомляється.

Та поки доля позашляховика досі невідома, українці активно купують нові авто. Нехай такий транспорт не тягне на бізнес-клас, він доступний і відносно надійний. Приміром, найчастіше наші водії купують новими з салону Volkswagen ID.4, Toyota RAV4 та Renault Duster. Очевидно, що кросовери зараз найзатребуваніші на ринку.