Автопроизводитель Mercedes-Benz прекращает производство легендарного внедорожника G-класса, который в простонародье называют Гелендвагеном. Последние авто уедут с конвейера в начале 2024 года.

Об этом сообщается во внутренних документах компании.

Вместо него на рынке появится новая итерация внедорожника, которая кардинально изменится в дизайне. Задача инженеров — сделать будущий G-Class более технологичным.

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Такое решение не кажется чем-то уникальным. Известно, что дизайн авто в цело не менялся с момента выпуска цивильной версии внедорожника в 1979 году. Даже новые модели имели схожие детали, которые отличали их среди конкурентов.

Не исключено, что это также нужно для внедрения электрической версии Гелендвагена — к примеру, заменить ДВС на существующей платформе авто просто невозможно. Правда, о сроках выхода обновленного G-класса не сообщается.

И пока судьба внедорожника до сих пор неизвестна, украинцы активно покупают новые авто. Пусть такой транспорт не тянет на бизнес-класс, он доступный и относительно надежный. К примеру, чаще всего наши водители покупают новыми из салона Volkswagen ID.4, Toyota RAV4 и Renault Duster. Очевидно, что кроссоверы сейчас востребованные на рынке.