Украинцы приобрели 5,8 тыс. новых легковых авто за август — из них 1,9 тыс. покупали юридические лица. Самое время выяснить, какие новые авто интересуют больше всего приватный и корпоративный авторынок.

В сравнении с августом 2022 года, показатель приватных покупок вырос на 82%, а покупки приватного сектора — в 2,5 раза.

Так, чаще всего для личных целей украинцы покупали электрокар Volkswagen ID.4 — 251 авто, Toyota Rav4 с огромным выбором модификаций — 239 авто, и бюджетные Renault Duster — 170 авто.

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Четвертое место за Mazda CX5 — 117 авто, и замыкает пятерку новенький Hyundai Tucson — 116 авто.

Что касается покупки новых авто компаниями, то чаще всего приобретали Renault Duster — 303 авто, Toyota Corolla с отметкой в 159 авто и Toyota Rav4 — 68 авто. Четвертое место за универсальным Toyota Land Cruiser Prado с показателем в 67 авто, а рейтинг замыкает чешская Skoda Fabia — 63 авто.

Примечательно, что цены на подержанные авто в Европе снижаются — возможно, именно из-за этого в Украине наблюдается повышенный интерес к пригнанному транспорту. В сравнении с июлем 2022 года, в августе этого года ценник был ниже на 13,6%. Правда, водителям приходится ввозить транспорт со всеми налогами и сборами.