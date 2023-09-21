Не всі розкішні авто коштують захмарних грошей – деякі моделі здатні справити сильне враження на перехожих і водночас коштувати відносно дешево. Такі авто нехай і не можуть похвалитися передовими технологіями або дизайном сучасних флагманів, але мають певний шарм.

Експерти з сервісу Hotcars склали рейтинг найкращих бюджетних люксових авто, які дозволять насолодитися найвищим комфортом під час їзди.

Перше місце посідає Lexus ES300 2002 року випуску. І нехай зараз він не схожий на флагман, у минулі часи він був одним із найкращих на ринку.

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Друге місце посідає Bentley Eight 1990 року випуску. У 2023 році транспорт здивує своїм ретро-стилем, а його габарити покажуть, що водій не розмінюється на дрібниці.

Трійку лідерів замикає Maserati Quattroporte 2008 року. Модель навіть за сьогоднішніми мірками виглядає спортивно, але знайти такий екземпляр на ринку непросто.

Четверте місце за Land Rover Range Rover 2006. Автомобіль досить часто можна зустріти на дорогах України. І хоча про надійність не йдеться, модель може похвалитися комфортом.

П’ятірку лідерів замикає Cadillac CTS-V 2006 – автомобіль відображає розкіш по-американськи. У ньому є все, що характерно для авто високого класу.

Також до списку увійшли й інші легендарні авто – Jaguar XJ 2006, BMW 7 Series 2006, Lexus LS 460 2009, Audi A8 2007 і Mercedes S500 2003 року.

В Україні також активно купують нові авто з салону. Такий транспорт чудово підходить для поїздок на роботу, тому попит на них великий. Рекордсменом за покупками став електричний Volkswagen ID.4 – наприкінці літа його купили 251 раз.