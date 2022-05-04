Автодорогу Київ-Житомир повністю відновлено Варшавською трасою. Про це заявив міністр Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

– Відкрили рух мостом через річку Тетерів. Цей насипний міст із буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту встановлені бетонні блоки, – заявив міністр.

Відомо, що за відновлювальні роботи взялися після звільнення Київської області від російських окупантів – після їхнього небажаного візиту довелося розмінувати дороги та прилеглі території. Після цього Укравтодор зайнявся важливими логістичними маршрутами регіону.

Олександр Кубраков додав, що на Варшавській трасі було пошкоджено три штучні споруди під час бойових дій. Переправами тепер можливе пересування – у цих локаціях оперативно створено тимчасові мости.

Також відновили сполучення Києва з Житомирською областю автошляхом М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

У Києві також взялися до відновлення доріг – з 4 травня у самому центрі столиці обмежать рух на одній із центральних вулиць. Йдеться про Володимирський узвіз – комунальники заявили про необхідність проведення ремонтних робіт – потрібно ліквідувати просідання і вибоїни на бруківці.