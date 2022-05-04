Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Маршрут Киев-Житомир полностью восстановлен по Варшавской трассе

4 мая 2022, 14:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Трасса
Источник: Depositphotos

Автодорога Киев-Житомир полностью восстановлена по Варшавской трассе. Об этом заявил министр Мининфраструктуры Александр Кубраков.

— Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки, — заявил министр.

Известно, что за восстановительные работы принялись после освобождения Киевской области от российских оккупантов — после их нежеланного визита пришлось разминировать дороги и близлежащие территории. После этого Укравтодор занялся важными логистическими маршрутами региона.

Александр Кубраков добавил, что на Варшавской трассе было повреждено три искусственных сооружения во время боевых действий. По переправам теперь возможно передвижение — в этих локациях оперативно созданы временные мосты. 

Также возобновили сообщение Киева с Житомирской областью по автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

В Киеве также принялись к восстановлению дорог — с 4 мая в самом центре столицы ограничат движение на одной из центральных улиц. Речь идет о Владимирском спуске — коммунальщики заявили о необходимости проведения ремонтных работ — нужно ликвидировать просадки и выбоины на брусчатке.

Читайте также:
Салон автоРынок авто возвращается к жизни: какие машины покупали украинцы в апреле 2022

Теги
автодороги, Автомобилисты, Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь