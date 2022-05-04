Автодорога Киев-Житомир полностью восстановлена по Варшавской трассе. Об этом заявил министр Мининфраструктуры Александр Кубраков.

— Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки, — заявил министр.

Известно, что за восстановительные работы принялись после освобождения Киевской области от российских оккупантов — после их нежеланного визита пришлось разминировать дороги и близлежащие территории. После этого Укравтодор занялся важными логистическими маршрутами региона.

Александр Кубраков добавил, что на Варшавской трассе было повреждено три искусственных сооружения во время боевых действий. По переправам теперь возможно передвижение — в этих локациях оперативно созданы временные мосты.

Также возобновили сообщение Киева с Житомирской областью по автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

В Киеве также принялись к восстановлению дорог — с 4 мая в самом центре столицы ограничат движение на одной из центральных улиц. Речь идет о Владимирском спуске — коммунальщики заявили о необходимости проведения ремонтных работ — нужно ликвидировать просадки и выбоины на брусчатке.