В Україні поступово відновлюється ринок нових авто. У квітні наші водії придбали 1242 автомобілів прямо з салону.

У порівнянні з квітнем 2021 року цей показник на 87% менший. Якщо порівняти з торішнім березнем – поштою вдвічі більше одиниць транспорту.

Загалом за 2022 рік українці придбали 12 905 нових легкових авто, що на 58% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У квітні 2022 року українці найчастіше купували французькі Renault – 200 новеньких авто. Друге місце за японськими Toyota – 158 одиниць. транспорту. Замикає трійку лідерів Volkswagen, які також цінуються і на вторинному авторинку. У середині весни українці придбали 100 автомобілів цього бренду.

Четверте місце за чеськими Skoda – 99 авто, а п’яте – за японським Mitsubishi з показником у 72 реєстрації.

Варто відзначити, що в Mercedes-Benz і BMW різко піднялися на кілька позицій у рейтингу – 7 і 8 місце відповідно. Це пов’язано з нульовим розмитненням, яке запровадили на початку квітня – українці скористалися пільгами та завезли нові люксові авто за великою знижкою.

Раніше нардеп Олена Шкрум розповіла, скільки елітних авто ввезли в Україну за нульовим розмитненням. Як виявилося, за пільгами ввезли лише 40 автомобілів, вартість яких перевищує 2 млн грн. Більшість автомобілів мали вартість до 100 тис. грн.