На одній із центральних вулиць Києва буде обмежено рух транспорту. Про це заявила комунальна корпорація Київавтодор.

Йдеться про одну з найстаріших вулиць – Володимирський узвіз. Пересування нею тимчасово обмежать з 4 травня – у цей день розпочнуться ремонтні роботи над покриттям з бруківки. Мета комунальників – ліквідація просідань та вибоїн. Про терміни закінчення роботи в Київавтодорі не повідомили.

Щоб уникнути заторів, можна скористатися об’їздами – вони відображаються на всіх доступних онлайн-картах. Володимирський узвіз поєднує Європейську площу та Поштову площу.

Наразі комунальники активно чистять міста від наслідків ракетних ударів – вивозять залізобетонні елементи, листи металу та скло з проїжджої частини, щоб спростити пересування водіям.

Щоправда, наприкінці квітня водії зіткнулися зі ще однією проблемою – дефіцитом палива, через який на багатьох АЗС немає можливості заправитися. Експерти вже спрогнозували терміни ліквідації проблеми – це станеться ближче до червня цього року. На тлі дефіциту, бензин та дизель суттєво подорожчає – 40 грн/л та 44-45 грн/л відповідно.

Цьому сприяло зростання світового ринку – за квітень вартість палива зросла на 10%.