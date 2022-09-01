У серпні до України завезли 36 тис. автомобілів – половина з них легковики. В останній місяць літа також імпортували величезну кількість мікроавтобусів.

Статистикою за місяць поділився народний депутат Ярослав Железняк.

За даними чиновника, завдяки ввезенню понад 36 тис. авто бюджет країни було поповнено на 3,6 млрд грн.

Зараз дивляться

Легковиків було ввезено 18 772 штуки – завдяки цьому було віддано податків на 2,43 млрд грн.

Майже половина (45%) з усієї кількості імпортного транспорту коштувала до $6 тис. – 8 538 авто.

Невеликою популярністю користувався транспорт із цінником від 6 до $10 тис. – всього 3 990 авто.

Часто завозили дорожчі автомобілі з цінником від 10 до $30 тис. – таких було 4 527 одиниць.

Люксовий транспорт із цінником понад $30 тис. помітно відстає – за серпень було ввезено 1 717 авто.

Щодо решти видів транспорту, то українці завезли 1 275 вантажівок та мікроватобусів, а також 11 102 мотоцикли – їх власники віддали податків на 65 млн грн.

Раніше експерти розповіли, які автомобілі найчастіше завозять із Польщі у 2022 році. Як виявилось, у цьому списку лідирують німецькі Volkswagen, чеські Skoda, а також французькі Renault. Наші водії віддають перевагу бюджетним варіантам, цінник яких не перевищує $2 тис.