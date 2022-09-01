В августе в Украину завезли 36 тыс. автомобилей — половина из них легковушки. В последний месяц лета также импортировали огромное количество микроавтобусов.

Статистикой за месяц поделился народный депутат Ярослав Железняк.

По данным чиновника, благодаря ввозу более 36 тыс. авто бюджет страны был пополнен на 3,6 млрд грн.

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Легковушек было ввезено 18 772 штуки — благодаря этому было отдано налогов на 2,43 млрд грн.

Почти половина (45%) из всего количества импортного транспорта стоила до $6 тыс. — 8 538 авто.

Небольшой популярностью пользовался транспорт с ценником от 6 до $10 тыс. — всего 3 990 авто.

Часто завозили более дорогие автомобили с ценником от 10 до $30 тыс. — таких было 4 527 единиц.

Люксовый транспорт с ценником выше $30 тыс. заметно отстает — за август было ввезено 1 717 авто.

Что касается остальных видов транспорта, то украинцы завезли 1 275 грузовиков и микроватобусов, а также 11 102 мотоцикла — их владельцы отдали налогов на 65 млн грн.

Ранее эксперты рассказали, какие автомобили чаще всего завозят из Польши в 2022 году. Как оказалось, в этом списке лидируют немецкие Volkswagen, чешские Skoda, а также французские Renault. Наши водители предпочитают бюджетные варианты, ценник которых не превышает $2 тыс.