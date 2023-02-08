В сервисном центре МВД напомнили о криминальной ответственности за подделку документов.

— В последнее время в СМИ появляются сообщения о задержании горе-водителей патрульной полицией. Ситуация почти типичная — остановка за нарушения ПДД, и во время проверки документов обнаруживается, что удостоверение похоже на поддельное. Нарушители признаются, что покупают документ в сети, — заявили в СЦ.

Если проверить документ по базе, то он либо выдан другому человеку, либо вовсе отсутствует.

Так, в сервисном центре призвали не пытаться обойти закон и не фотографировать свои права, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

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Также стоит быть осторожным и с фишинговыми сайтами. Они выглядят почти так же, как государственные сервисы, но после ввода персональных данных воры получают к ним доступ.

Так, за подделку документов горе-водителю грозит штраф от 50 необлагаемых минимумов, арест сроком до шести месяце, или ограничение свободы сроком до двух лет.

С 2023 будущие водители сдают на права по новым алгоритмам. Теперь нужно будет сдавать теорию в аккредитированной школе. После этого можно смело переходить к практике, которую нужно сдать в СЦ.