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Авто

Почти без пробега: какие авто возрастом до 3 лет покупали украинцы в январе 2023

16 февраля 2023, 14:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В Украину активно завозят и покупают на внутреннем рынке автомобили в практически идеальном состоянии — речь идет о транспорте возрастом до 3 лет. К примеру, таких авто зарегистрировали 2,7 тыс. украинцев, что на 68% больше, чем в январе 2022 года.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, какие почти новые авто наши водители приобретают чаще всего.

Большинство транспорта продают и покупают на внутреннем рынке — 66,6%, а лидером по продажам является Киев вместе с Киевской областью — 734 и 338 авто соответственно.

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Самым популярным авто в возрасте до 3 лет оказался японский Toyota Rav4 — 92 авто. Гибридная установка и доступность играет ключевую роль в выборе для многих. Примечательно, что второе место за полноценным электрокаром — Volkswagen ID.4 с 88 авто. 

Тройку лидеров замыкает люксовый Toyota Land Cruiser Prado с небольшим отставанием и показателем в 82 авто.

Четвертое место за многими любимым Toyota Camry — 68 авто, а пятое за универсальный и доступный Kia Sportage — всего 50 регистраций.

Впрочем, чтобы пользоваться дорогами в Украине, нужно не только купить авто, но и знать правила дорожного движения. Подтверждение этом является удостоверение. В МВД напомнили о наказании за подделку прав — обойти закон не получится, как и остаться безнаказанным. Купленные права подвергают опасности и окружающих людей.

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Источник
Институт исследований авторынка
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