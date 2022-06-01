Сервісний центр МВС розробив нові тестові завдання для майбутніх водіїв. Усього було оновлено 250 питань, які доведеться вивчити тим, хто хоче отримати права.

Про зміни повідомляється на Facebook-сторінці СЦ МВС. Крім нових питань, з’явився новий розділ Панель приладів, який допоможе керувати сучасним транспортним засобом.

У сервісному центрі заявили, що оновлені питання були адаптовані до європейського формату, а саме Франції. Це допоможе підвищити культуру водіння, безпеки всіх учасників дорожнього руху та прийняття рішень у критичних ситуаціях. Зміни також покращать зв’язок між практичною та теоретичною частиною іспиту.

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Відомо, що кількість жертв через ДТП у 2021 році у Франції вдвічі менша, ніж в Україні.

Екзаменаційні питання доступні на сайті СЦ, а також відповіді, за допомогою яких можна перевірити себе.

З 24 липня в Україні діятимуть нові механізми підготовки та перепідготовки водіїв – у сервісному центрі повідомили, що для отримання посвідчення необхідно зробити кілька простих дій. Серед них – пройти підготовку, скласти теоретичний іспит, вибрати автошколу та скласти практику, після чого отримати права.

Також за 2 місяці можна буде отримувати платні номери для всіх видів транспорту.