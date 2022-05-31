Власники авто можуть скористатися перевезенням транспорту від Укрзалізниці за ще одним напрямком. Машини можна перевозити як з Києва до Ужгорода, так і у зворотний бік.

Про це повідомили у Telegram-каналі залізничного оператора.

Щоб скористатися послугами автомобілевоза, необхідно звернутися до каси вокзалів. Вартість послуги – близько 1 400 грн за тонну ваги.

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В Укрзалізниці повідомили, що в умовах війни здійснили перевезення 1863 автомобілів.

Окрім маршруту Київ – Ужгород, для українців є доступ і до інших напрямків – Київ – Львів, Дніпро – Львів, Харків – Львів та Одеса – Львів.

Послуга точно матиме популярність, на тлі дефіциту палива. І хоча за останній тиждень ситуація з бензином та дизелем трохи покращилася, на АЗС, як і раніше, величезні черги – така ситуація спостерігається по всій території України.

Проте тепер в одній області проблему з нестачею пального вирішено – йдеться про Закарпаття. Там черг на заправках немає – останнім часом кількість вантажівок для транспортування нафтопродуктів помітно збільшила, щоб покрити витрати.

Автомобілевоз також стане в пригоді й тим, хто не хоче посилити стан зимової гуми на авто влітку. В умовах війни далеко не кожен зміг змінити комплект на літній.