Сервисный центр МВД разработал новые тестовые задания для будущих водителей. Всего было обновлено 250 вопросов, которые придется заучить тем, кто хочет получить права.

Об изменениях сообщается на Facebook-странице СЦ МВД. Помимо новых вопросов, появился новый раздел Панель приборов, который поможет управлять современным транспортным средством.

В сервисном центре заявили, что обновленные вопросы были адаптированы под европейский формат, а именно Франции. Это поможет повысить культуру вождения, безопасности всех участников дорожного движения и принятия решений в критических ситуациях. Изменения также улучшат связь между практической и теоретической частью экзамена.

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Известно, что количество жертв по причине ДТП в 2021 году во Франции вдвое меньше, чем в Украине.

Экзаменационные вопросы доступны на сайте СЦ, а также ответы, с помощью которых можно себя проверить.

С 24 июля в Украине будут действовать новые механизмы подготовки и переподготовки водителей — в сервисном центре сообщили, что для получения удостоверения необходимо сделать несколько простых действий. Среди них — пройти подготовку, сдать теоретический экзамен, выбрать автошколу и сдать практику, после чего получить права.

Также через 2 месяца можно будет получать платные номера для всех видов транспорта.