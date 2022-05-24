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З 24 липня в Україні діятиме новий механізм підготовки та перепідготовки водіїв: що зміниться

24 Травня 2022, 19:39
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

З 24 липня в Україні зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

За даними Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, щоб отримати посвідчення водія, необхідно буде зробити п’ять кроків:

  1. Пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту).
  2. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання.
  3. Обрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання.
  4. Скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки.
  5. У сервісному центрі МВС потрібно успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

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В МВС додали, що через два місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Крім цього, особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, відсьогодні можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС.

Варто зазначити, що паніше такої можливості не було, оскільки вся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.

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Теги
Водійські права, МВС
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